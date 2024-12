Martedì 24 dicembre, la Pediatria dell’Ospedale di Erba ha ricevuto una visita davvero speciale: Gianluca Zambrotta, ex calciatore della Nazionale Italiana, ha incontrato i piccoli pazienti del reparto, portando in dono due veicoli elettrici per facilitare e rendere più divertenti gli spostamenti all’interno della struttura sanitaria. Un gesto nato da un’iniziativa del Lions Club Monticello.

Alla consegna ha partecipato anche Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia.

Il progetto ha visto la donazione, da parte di Lions Club Monticello con il supporto del negozio Kids no Limits di Lurate Caccivio, di due veicoli elettrici che permetteranno ai piccoli degenti di muoversi con maggiore autonomia all’interno delle corsie, durante gli spostamenti necessari per gli accertamenti e le visite. Un’idea che nasce dalla volontà di alleggerire la degenza e infondere un po’ di divertimento e leggerezza in un ambiente che spesso può risultare difficile e stressante per i bambini.

“Questa iniziativa – ha spiegato Fabio Pecora Presidente Lions Club Monticello – ci riempie di orgoglio. L’obiettivo del nostro Lions Club è sempre stato quello di portare un concreto aiuto alla comunità, e oggi, grazie alla disponibilità di Gianluca Zambrotta, siamo riusciti a rendere più vivibile l’esperienza dei bambini in ospedale. Siamo felici di aver contribuito a regalare un sorriso e di aver dato un piccolo ma significativo aiuto nella cura e nel benessere dei nostri piccoli pazienti.”

“Questo inaspettato regalo – ha concluso Vincenzo Trovato, direttore generale Ospedale di Erba – è un bellissimo esempio di come la solidarietà e il coinvolgimento della comunità possano fare la differenza nel migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria.”