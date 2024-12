Una sfortunata esperienza al Como, con pochi minuti in campo, un infortunio e la decisione di smettere di giocare. Poi, il 19 ottobre, l’annuncio della società lariana Raphaël Varane è entrato ufficialmente nel consiglio di amministrazione del club con funzioni di consulenza per lo sviluppo dei giovani, l’istruzione e l’innovazione. Il campione del mondo francese sulle sue pagine social in queste ore ha tracciato un bilancio.

Mentre l’anno volge al termine mi vengono in mente alcuni pensieri – ha scritto – Qualche mese fa, dopo 14 anni da calciatore professionista, ho voltato pagina per iniziare una nuova avventura. Queste prime settimane di transizione sono state impegnative. Ho potuto trovare anche più tempo per la mia vita personale, fonte di forza e serenità.

Sul campo come altrove, si tratta di riunire talenti e costruire una visione comune. Oggi mi affido a questi principi per contribuire a progetti solidi coltivando al tempo stesso una cultura dell’eccellenza. Costruire con rigore e gentilezza, lasciando spazio all’autonomia degli attori e, soprattutto, imparare dai miei partner commerciali attraverso le diverse fasi della nostra collaborazione.

In questa dinamica il mio impegno con il club Como 1907 è un perfetto esempio. Combino la mia esperienza e il mio apprendimento in settori come lo sport business o la strategia. Immaginare approcci innovativi, collaborare con talenti locali e instillare una visione ambiziosa mi affascina. Questa avventura è una leva per avere un impatto concreto e duraturo in un ambiente che mi è caro.

Allo stesso tempo, fuori dal campo, concentro nuovamente i miei sforzi sull’istruzione, sul sostegno ai giovani talenti e sulle iniziative inclusive. Il mio obiettivo è semplice: unire le energie per creare un impatto duraturo.

Infine mi dedico anche a progetti in settori lontani dallo sport. Ampliando la mia rete professionale, esploro nuove opportunità che aprono prospettive entusiasmanti. Questi primi due mesi sono una promessa e segnano l’inizio di progetti promettenti attualmente in preparazione.