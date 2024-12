Designazione per la semifinale di Supercoppa per l’arbitro comasco Andrea Colombo. Il fischietto lariano è stato infatti scelto per la sfida tra Juventus e Milan, in programma il 3 gennaio alle 20 all’All Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita. Il giorno prima si sfideranno invece Inter e Atalanta (stesso luogo e stessa ora): fischierà Daniele Chiffi di Padova.

Tra l’altro la gara tra bianconeri e rossoneri sarà la “prima” sulla panchina del Milan per il nuovo allenatore Sergio Paulo Conceicao, che oggi ha firmato il contratto dopo l’esonero di Paulo Fonseca.