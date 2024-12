Furto di liquori al supermercato a Como, arrestato dalla polizia un georgiano di 45 anni, irregolare in Italia e già espulso nell’agosto scorso. L’uomo è stato fermato ieri pomeriggio.

La volante della questura di Como è intervenuta dopo la segnalazione al numero unico di emergenza 112 di un colpo al Carrefour di via Recchi. L’addetto alla vigilanza aveva bloccato il 45enne georgiano, sorpreso mentre prendeva dagli scaffali bottiglie di liquore per un valore di 75 euro e le nascondeva sotto il giubbotto.

I poliziotti hanno preso in consegna l’uomo e raccolto la testimonianza dell’addetto alla sicurezza per ricostruire la vicenda. Il 45enne è stato portato in questura. I controlli hanno permesso agli agenti di accertare che il georgiano aveva numerosi precedenti con diversi alias. L’uomo è risultato destinatario di un’espulsione che gli era stata notificata nello scorso mese di agosto.

Il georgiano era in possesso di un pass d’uscita dalla Svizzera rilasciatogli qualche giorno fa. E’ stato arrestato per furto aggravato.