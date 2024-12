Un ciclista di 66 anni è stato investito questa mattina sulle strade lariane. E’ accaduto intorno alle 10.45 a Beregazzo con Figliaro, in via Monte Rosa. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, dunque con la massima urgenza. Sul posto due ambulanze e un’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo, che poi è stato trasportato in codice giallo, dunque ferito ma non in pericolo di vita, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Como per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.