In città proseguono le iniziative proposte nell’ambito della rassegna natalizia “Como…che incanto!”. Oggi alle 15 è in programma un percorso di musica itinerante sul lungolago e per le vie del centro cittadino a cura della “Lario Brass Band”. Si tratta di un gruppo formato da musicisti professionisti, capitanati dal clarinettista lariano Alfredo Ferrario. La formazione, composta da cinque musicisti ed una majorette/marshall, allieterà in modalità itinerante, a tempo di marcia, le vie del centro storico ed il lungolago, animando il tragitto percorso con spettacoli di giocoleria.

I musicisti proporranno un repertorio cantato e suonato, formato da brani classici in stile “New Orleans’ e melodie natalizie. Una performance adatta ad un pubblico eterogeneo di grandi e piccini.