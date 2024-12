Da domani, lunedì 30 dicembre, entreranno in servizio due nuovi medici nell’ambito territoriale di Como-Campione d’Italia, Eleonora Covucci e Dario Rodorigo.

La scelta può essere effettuata a partire da domani online attraverso il portale di Asst Lariana, oppure recandosi negli uffici Scelta/Revoca del distretto di Como-Campione d’Italia (con accesso su prenotazione attraverso il portale Zerocoda), o ancora in farmacia e attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (queste due ultime opzioni sono percorribili con i medici che non abbiano raggiunto il massimale, ossia il numero di assistiti in carico).

La dottoressa Covucci presterà servizio nell’ambulatorio di via Bellinzona 194, a Como. È possibile contattarla al numero 031.541370.

Il dottor Rodorigo presterà servizio all’ambulatorio di via Dante Alighieri 25, a Como. È possibile contattarlo chiamando il numero 3311275004.