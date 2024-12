In occasione della sfida tra il Como e il Lecce, in programma domani sera allo stadio Sinigaglia alle 18.30, la polizia locale ha previsto delle limitazioni viabilistiche. Già da stasera alle 18.30 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, soltanto sul lato sinistro adiacente allo stadio. Dalle 7 di domani il divieto entrerà in vigore sul lato destro di viale Vittorio Veneto adiacente ai giardini, oltre che su via Sinigaglia, viale Puecher, Largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia (tra piazzale Somaini e viale Rosselli), via Martinelli e via Pietro da Breggia. A partire dalle 10.30, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà anche su via Vacchi, via Recchi, viale Rosselli (da via Recchi a piazzale Santa Teresa) e via Campo Garibaldi. Sempre dalle 10.30 di domani, sarà in vigore il divieto di circolazione su via Sinigaglia, viale Puecher, viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia (tra piazzale Somaini e viale Rosselli), via Campo Garibaldi, via Martinelli e via Pietro da Breggia. Doppio senso di circolazione in viale Masia, nel tratto tra viale Rosselli e via Sinigaglia, con transito consentito esclusivamente ai residenti e autorizzati.

Nell’area di via Colombo a Lazzago, dove sono attesi i tifosi ospiti, entrerà in vigore il divieto di sosta e di circolazione dalle 10.30.

La polizia locale di Como ricorda che nella fase di trasporto e scorta della tifoseria ospite con il servizio navetta, sia all’andata sia al ritorno, sarà sospesa la circolazione stradale nelle vie Roselli, Recchi, in piazzale San Rocchetto e viale Innocenzo XI per consentire lo schieramento delle forze dell’ordine e il percorso in senso opposto di marcia dei veicoli della scorta.