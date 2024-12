Apertura dell’Anno giubilare oggi a Como. È l’indicazione data da Papa Francesco per tutte le Cattedrali nella “Spes non confudit” (“La speranza non delude”), la bolla con la quale il pontefice ha indetto il «Giubileo ordinario dell’Anno 2025». Un rito che fa seguito all’apertura della Porta Santa di San Pietro, che il Pontefice ha varcato il 24 dicembre.

Il cardinale Oscar Cantoni aprirà dunque oggi il Giubileo nella diocesi e la celebrazione sarà trasmessa in diretta a partire dalle 14.55. “Siamo tutti convocati e attesi. – ha detto il cardinale – Un gesto di comunione universale con le Diocesi del mondo intero”. In programma la processione dalla basilica di San Fedele al Duomo. La basilica verrà aperta alle 13.50 con raduno dalle 14. Qui, alle 15, si celebrerà il rito iniziale con il solenne annuncio del Giubileo e il suono del jobel. In processione, i fedeli, guidati dal cardinale e dai concelebranti, raggiungeranno la Cattedrale. Dopo un tempo di preghiera, tutti entreranno in Duomo dal portale principale e il cardinale Cantoni presiederà il solenne pontificale.

L’intera celebrazione, come detto, sarà trasmessa in diretta su Espansione Tv a partire dalle 14.55.