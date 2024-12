Presentato oggi al carcere Bassone di Como il calendario 2025 realizzato nell’ambito del progetto “Cucinare al fresco”. L’almanacco racchiude storie, impegno e il desiderio di un nuovo inizio ed è anche un invito alla riflessione sul sistema carcerario italiano e sulle sue criticità.

Il lavoro è stato supportato dalla Camera penale di Como e Lecco. “Progetti come Cucinare al Fresco rappresentano una speranza in un contesto difficile come quello carcerario – ha detto il presidente Edoardo Pacia – Siamo felici di contribuire a questa iniziativa che, attraverso il cibo, riesce a parlare ai bisogni primari e profondi dell’uomo. Il mondo carcerario è afflitto da problematiche enormi: sovraffollamento, insufficienze d’organico, carenze nelle figure di supporto istituzionale. Eppure, è un mondo che richiede attenzione e interventi sistematici”.

Alla presentazione del calendario ha partecipato il direttore della casa circondariale Fabrizio Rinaldi, oltre al consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, componente della commissione sulle carceri.