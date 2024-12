Due settimane di tempo per partecipare al bando per il luna park di Como. Dopo un anno di assenza, le giostre potrebbero tornare in piazza d’Armi dal 5 al 27 aprile del 2025, seppure su un’area ridotta rispetto a quella utilizzata tradizionalmente. Il Comune ha pubblicato l’avviso per le eventuali adesioni.

Il bando, pubblicato all’albo pretorio di Palazzo Cernezzi, prevede la possibilità per gli interessati di inviare le domande fino alle 23.59 del prossimo 15 gennaio.

L’avviso specifica che “gli operatori che avessero già proposto la propria candidatura dovranno riproporre la domanda con le nuove modalità indicate nel bando”.

Anche gli storici organizzatori del luna park di Como dunque, per tornare ad allestire le giostre, se interessati dovranno partecipare al nuovo bando. Resta da capire se, vista la riduzione degli spazi prevista da Palazzo Cernezzi, i promotori delle giostre decideranno comunque di candidarsi per tornare in piazza d’Armi.

I giostrati hanno vinto la battaglia legale contro il Comune dopo la cancellazione del luna park nel 2024. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dagli organizzatori. Palazzo Cernezzi ha comunque riproposto un nuovo documento che definisce i criteri per l’allestimento delle giostre e prevede una riduzione rispetto agli spazi tradizionali, anche se non drastica quanto quella che era stata decisa nell’aprile scorso.

Il futuro delle giostre di Como si conoscerà nella seconda metà di gennaio dunque, dopo la scadenza dei termini per partecipare al bando.