Pronto a partire il restyling di viale Geno a Como. Il primo lotto – di tre complessivi – va da piazza Matteotti a piazza De Gasperi dalla quale si accede alla funicolare. Annunciato più volte dal sindaco Alessandro Rapinese, la giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione che delinea tempi e costi. I lavori, per la prima tranche, sfiorano gli 800mila euro (792mila per la precisione) e dureranno quasi 200 giorni con avvio, con ogni probabilità, in autunno e quindi al termine della prossima stagione estiva. Con la prima parte dell’anno utilizzata per le procedure burocratiche, gli adempimenti e la gara.

Aree pedonali, parcheggi ed esigenze viabilistiche dovranno convivere garantendo maggiore sicurezza. Era stato lo stesso sindaco del resto a spiegare che la convivenza di auto e pedoni non solo è difficile ma anche pericolosa. Nei giorni scorsi, dopo l’ennesima serata di sosta selvaggia, era stato presentato, dall’ex consigliere comunale Luigi Bottone, un esposto – con tanto di reportage fotografico – al comando dei vigili e in procura per chiedere un immediato intervento arrivando a ipotizzare anche lo stop ai veicoli.

Ora nelle carte comunali si legge che tra i principali obiettivi da raggiungere c’è l’adeguamento degli spazi pubblici alle necessità di residenti e turisti, si punta, inoltre ad offrire ai cittadini un ambiente più sicuro attraverso la riduzione del traffico a favore degli spazi pedonali. Il marciapiede sarà, per quanto possibile, unico e a lago. Bisogna poi ragionare sulle aree destinate alle attività commerciali da delimitare con parapetti omogenei e creare luoghi di sosta, possibilmente coperti, fuori dalla stazione della funicolare.

Nel concreto gli interventi dovranno, quindi, garantire il passaggio delle auto in sicurezza, parcheggi praticabili, consentire una continuità dei percorsi pedonali, nuovi sistemi di illuminazione e sottoservizi e nuova pavimentazione, piante e aiuole, in continuità con il lungolago.



Come descritto nel documento di indirizzo alla progettazione nelle intenzioni dell’amministrazione i lavori – divisi in tre fasi – riguarderanno tutto il viale. Il secondo lotto di interventi coinvolgerà poi l’asse di collegamento tra piazza De Gasperi e Villa Geno e, infine, il terzo dal parco di villa Geno a piazzetta Felice Baratelli.