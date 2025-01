Non ce l’ha fatta il motociclista 52enne coinvolto nell’incidente di questa mattina – ore 12 circa – in galleria a Brienno sulla statale Regina.



Ingente mobilitazione dei mezzi di soccorso. Sono arrivate ambulanza e automedica, in volo si è alzato l’elicottero del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Sant’Anna.E poi i vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile di Como e la polizia stradale. Da quanto si apprende le condizioni del motociclista di 52 anni erano apparse subito serie. È morto poco dopo l’arrivo al presidio di San Fermo.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza Anas ha fatto sapere che è stato temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni a Brienno.

Sono intervenute anche le squadre Anas oltre alle forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.