Tragedia sulla Statale Regina a Brienno nel primo giorno dell’anno. Poco prima di mezzogiorno un drammatico incidente all’interno della galleria. Coinvolte un’auto e una moto, una Suzuki 1000. Per cause ancora in corso di ricostruzione, i mezzi sono entrati in contatto e l’uomo in sella alla due ruote è stato sbalzato a terra. Un impatto violento, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Per i soccorsi sono arrivate ambulanza e automedica e in volo si è alzato l’elicottero del 118 che lo ha trasferito d’urgenza – in codice rosso – all’ospedale Sant’Anna di San fermo della Battaglia dove però è morto poco dopo il suo arrivo. La vittima è Mirko Conzatti, 52 anni, residente a Cogliate (provincia di Monza e Brianza). Da quanto si è appreso si trovava sulla Regina assieme ad altri motocilisti per trascorrere insieme la giornata di festa. Sotto shock gli amici che viaggiavano a poca distanza.

Oltre ai medici sono intervenuti i vigili del fuoco, per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario bloccare il traffico. Anas ha diramato subito un annuncio con l’interruzione della viabilità, inevitabili però le conseguenze sulla viabilità, il tratto è rimasto chiuso quasi due ore, fino alle 14.45, le auto sono state deviate lungo la Vecchia Regina. Al lavoro la polizia stradale e i carabinieri del Radiomobile di Como che hanno svolto i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.