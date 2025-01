Brienno, grave incidente sulla statale Regina in galleria poco prima di mezzogiorno tra auto e moto. Ingente mobilitazione dei mezzi di soccorso. Sono arrivate ambulanza e automedica, in volo si è alzato l’elicottero del 118. E poi i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. Da quanto si apprende le condizioni del motociclista di 52 anni sono serie. Ancora poche le informazioni diffuse fino a questo momento.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza Anas ha fatto sapere che è stato temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni a Brienno. Le deviazioni per il traffico sono gestite sul posto.

Sono intervenute anche le squadre Anas oltre alle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino nel più breve tempo possibile. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

Seguono aggiornamenti.