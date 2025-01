Il nuovo anno a Como, come da tradizione, si saluta con i fuochi d’artificio.

Il Comune – nell’ambito della kermesse di Natale – ha organizzato il tradizionale spettacolo pirotecnico per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Uno spettacolo di colori che ha illuminato il primo bacino del lago allo scoccare della mezzanotte. I fuochi lanciati da una chiatta galleggiante collocata oltre la diga foranea. Turisti e residenti hanno ammirato lo spettacolo da tutto il lungolago, ma anche dalla zona del Tempio e da Piazza Cavour, da viale Geno e via per Cernobbio. Luci e composizioni differenti per circa 25 minuti.

In occasione del Capodanno e dei festeggiamenti previsti in centro città, sono stati introdotti alcuni provvedimenti viabilistici per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, soprattutto nelle aree di maggior affluenza di cittadini e turisti. Operativi gli agenti della polizia locale. Il lungolago è stato chiuso a partire dalle 23.10 circa con sbarramenti all’altezza di piazza Matteotti e viale Cavallotti. Al termine dello spettacolo, e dopo il consueto intervento di pulizia e messa in sicurezza, il transito è stato riaperto poco dopo l’una. Durante la fase di stop il traffico è stato deviato lungo le corsie preferenziali di via Bertinelli, viale Cattaneo e via Milano.

E’ rimasta chiusa per motivi di sicurezza la diga foranea, dalle 20.

Lite sul lungolago in viale Geno

La polizia locale è intervenuta poco prima delle 4 per una lite tra due uomini in viale Geno. Per un 44enne si è reso necessario il trasporto all’ospedale Sant’Anna per le ferite, lievi, riportate. Gli agenti hanno effettuato vari posti di blocco ma tutti gli automobilisti sono risultati regolari al controllo dei livelli di alcol.