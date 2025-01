Il sequestro di materiale pirotecnico illegale a Bulgarograsso e l’arresto dei quattro minorenni a Como dopo l’aggressione a due coetanei da parte della polizia sono le ultime due operazioni in ordine di tempo che seguono il lavoro di carabinieri e guardia di finanza nella lotta ai reati predatori e a quelli legati alla criminalità economico-finanziaria. Il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, a conclusione di quest’anno ha voluto ringraziare le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per l’impegno e l’abnegazione che dimostrano nel loro lavoro. “Molteplici – ha detto – sono state le sfide sostenute nel 2024 e altrettante sono quelle da fronteggiare nel prossimo anno – dalla lotta alla criminalità organizzata e predatoria all’immigrazione clandestina, dal contrasto ai reati tributari alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione degli eventi che vedono sempre di più la provincia di Como protagonista –, ma posso affermare che la comunità lariana può essere molto fiduciosa, in quanto consapevole di poter contare su un sistema provinciale di sicurezza di prim’ordine”.