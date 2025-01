Mondo del calcio in lutto per la morte di Aldo Agroppi. Allenò il Como all’inizio della stagione 1987-1988 per poi essere sostituito da Tarcisio Burgnich. La squadra conquistò comunque la salvezza. L’ex calciatore e allenatore aveva 80 anni. Agroppi è morto nella mattinata del 2 gennaio all’ospedale di Piombino, dove era nato il 14 aprile 1944. Era ricoverato per polmonite.

Aldo Agroppi

Tra i suoi traguardi più importanti, la vittoria dello scudetto 1975-1976 con il Torino. Con la maglia granata, Agroppi ha collezionato più di 200 presenze. Celebri anche i successi raggiunti da allenatore. Tra questi, la promozione alla guida del Pisa nel 1981-1982. In Serie A, Agroppi ha allenato anche Perugia, Padova e – appunto – Como. Agroppi ha allenato la formazione azzurra quando faceva parte del gruppo Stefano Borgonovo, bandiera azzurra e calciatore simbolo della lotta alla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica.