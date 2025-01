Arrestato dalla polizia a Como un 24enne ecuadoregno, condannato a 4 anni e 6 mesi. L’arresto è avvenuto nella mattinata del 31 dicembre, in ottemperanza a un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura di Como.

Il 24enne cittadino dell’Ecuador è arrivato in Italia nel settembre del 2008 per motivi familiari, dove ha regolarmente soggiornato fino alla scadenza del suo ultimo permesso, nel 2023. Il giovane avrebbe fatto domanda per il rinnovo del titolo di soggiorno, ma la richiesta non è stata accolta. In attesa della valutazione del rimpatrio definitivo, il 24enne era stato sottoposto all’obbligo di firma due volte a settimana.

Il 24enne è stato arrestato nella mattina di San Silvestro. Il ragazzo è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per una serie di reati tra cui furto, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, false attestazioni, lesioni personali, ubriachezza e danneggiamento. Ora si trova in carcere.