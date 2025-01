Tentato furto in un supermercato, denunciato un 15enne marocchino. È successo nel pomeriggio del 30 dicembre, quando l’addetto alla sorveglianza ha visto il giovane rubare dagli scaffali una confezione di alimenti e una bottiglia di superalcolici, nascondendoli sotto i vestiti. Il ragazzo ha poi cercato di uscire dal supermercato attraverso la porta d’ingresso, senza passare dalle casse. Il giovane è stato subito bloccato dal personale di sicurezza e invitato a consegnare la merce. A quel punto, il 15enne ha restituito gli oggetti rubati.

Il giovane è stato poi accompagnato in questura. Dai successivi controlli è emerso che il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine. Aveva, infatti, precedenti per violazione della legge sull’immigrazione, infrazioni legate alla normativa sugli stupefacenti e reati contro il patrimonio. Inoltre, risultava destinatario di un provvedimento di rintraccio per la notifica di un atto, emesso da un Commissariato della Polizia di Torino.

Il 15enne è irregolare sul territorio italiano e in possesso di un pass svizzero che attestava la sua collocazione in un centro per minorenni. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per tentato furto aggravato e successivamente affidato a una comunità per minori gestita dalla Croce Rossa.