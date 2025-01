Proseguono i lavori di controllo sul territorio da parte della polizia di Como, che durante un pattugliamento in città ha fermato un uomo seduto su una panchina. Alla richiesta di esibire i documenti, ha dichiarato di esserne privo ed è stato quindi portato in Questura per l’identificazione.

Si tratta di un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine per reati legati all’immigrazione e più volte segnalato per non aver rispettato l’ordine di lasciare il territorio nazionale. L’ultimo provvedimento di espulsione a suo carico, emesso dal questore di Como, risale al 9 dicembre scorso. L’uomo è risultato anche destinatario di un divieto di dimora nel comune di Como. Il 37enne è stato denunciato.