Calcio, Serie A. Como in partenza per la Spagna come lo scorso anno. I lariani si recheranno a Marbella per un ritiro di preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma il 10 gennaio all’Olimpico alle 20:45. Lazio che attualmente si trova al 4° posto con 35 punti. Il ritiro, che si terrà presso il Marbella Football Center dal 4 all’8 gennaio 2025, prevede intense sessioni di allenamento mirate a preparare al meglio l’importante trasferta e il prosieguo della seconda parte di stagione. Il girone di andata per i lariani si chiuderà con il Milan, con il match in programma martedì 14 gennaio alle 18:30 al Sinigaglia.

Attualmente il Como, con i suoi 18 punti, si mantiene fuori dalla zona retrocessione, in una classifica corta che vede 7 squadre in 3 punti. In vista dei prossimi due appuntamenti serve dunque la massima concentrazione nel mini-ritiro in Spagna, ma l’idea di spostarsi -spiega la società- è dovuta anche alla necessità di preservare i campi del centro sportivo di Mozzate durante questo periodo invernale. Domani in mattina è prevista la partenza dei giocatori e dello staff tecnico al completo alla volta di Marbella.

Calciomercato: Como sempre più vicino a Diao

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che vogliono il Como vicino ad Assane Diao: il classe 2005, lascerebbe la Liga per gli azzurri. La trattativa sarebbe già avanzata e si attende solo l’ufficialità sull’arrivo dell’attaccante.

Riguardo a Nico Paz -mezzala del Real Madrid, arrivata agli ordini di mister Cesc Fabregas a fine agosto-, a gennaio non può partire e fino a giugno non si sposterà dal Lago -come aveva dichiarato il direttore sportivo Ludi a dicembre- il Real ha ancora molto da dire e tiene stretta la clausola di recompra inserita nel contratto che è valida fino al 2027 per una cifra di 12 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto pagato dal club lombardo, ma intanto, per la gioia della squadra e dei tifosi, Paz non si tocca e resta a Como.