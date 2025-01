60enne arrestato a Como dalla polizia di Stato per traffico di stupefacenti. Stamattina gli agenti del settore della polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, durante un pattugliamento nelle zone di confine, hanno fermato uno scooter guidato dall’uomo. Dalle verifiche è emerso che aveva precedenti per reati legati agli stupefacenti. Dopo la perquisizione personale e del mezzo hanno trovato 600 euro in contanti, quattro panetti di cellophane contenenti complessivamente 4 chili di cocaina. Il 60enne è stato portato in carcere.