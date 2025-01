Salviamo la befana, l’evento in programma per il giorno dell’Epifania – lunedì 6 gennaio – è stato anticipato a sabato 4 per previsioni meteo avverse.

Chi non sapesse ancora come trascorrere il weekend in famiglia, può organizzare una gita fuori porta sul lago e regalare un sabato di divertimento ai più piccoli. Dalle 15.00 di domani, in Piazza della Chiesa a Vercana, si svolgerà la manifestazione “Salviamo la befana!”. Organizzato dai vigili del fuoco di Dongo con il Comune e la Pro Loco di Vercana, l’evento offrirà tante attività dedicate soprattutto ai più piccoli.

In occasione dell’Epifania, i bimbi riceveranno in regalo la calza della befana e potranno divertirsi sui giochi gonfiabili. Ci sarà anche un’esibizione canora di bambini. Al termine della manifestazione, nel corso della quale sono in palio tanti premi, non mancheranno merenda e aperitivo. Insomma, un pomeriggio ideale da trascorrere in compagnia. Il divertimento – garantiscono gli organizzatori – è assicurato proprio per tutti, grandi e piccoli.