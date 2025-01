A pochi giorni di distanza dall’aggressione con rapina da parte di un gruppo di minorenni ai danni di due coetanei nella centralissima piazza Vittoria a Como in pieno giorno, le sirene dei soccorritori e delle forze dell’ordine tornano a risuonare a pochi metri di distanza. In via Milano alta. Per una lite degenerata tra giovani stranieri. Da quanto si è potuto apprendere fino ad ora, poco dopo le 15, ambulanza, automedica e carabinieri sono intervenuti per un 18enne tunisino colpito a forbiciate da un coetaneo egiziano. Il 118 è stato allertato in codice rosso, quindi massima criticità, ma le condizioni sono apparse poi meno gravi il giovane è arrivato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Avrebbe riportato diverse ferite al tronco. Ancora non è chiaro quanti colpi in tutto. I militari di Como stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Anche perché in base al numero e all’entità delle ferite e alla prognosi, l’aggressore dovrà rispondere di reati diversi che possono andare dalle lesioni gravi al tentato omicidio. La vittima nel tardo pomeriggio ancora non aveva fornito una versione dettagliata dei fatti né è stato possibile chiarire i motivi che hanno innescato la violenza. Indagano i carabinieri di Como.