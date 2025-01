Concerto gospel lunedì 6 gennaio alle 15.30 nella basilica di San Fedele a Como con il gruppo “Free Angels’ Voices” diretto da Lara Valsecchi. Al pianoforte Alessio Penzo e alle percussioni Valeria Bianco. Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Tra Capo e Collo“ nata nel 2015 come naturale evoluzione del gruppo multidisciplinare (medici, chirurghi, psicologi, fisioterapisti, operatori sanitari) che si occupa dei tumori della testa e del collo all’ Ospedale Sant’ Anna. Gli obiettivi della Onlus sono rivolti a: migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da neoplasie della testa e del collo, a proporre iniziative di prevenzione e screening sul territorio, a stimolare la ricerca e la crescita in questo settore della medicina.