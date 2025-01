Con la festività dell’Epifania il servizio della Continuità Assistenziale sarà a disposizione dei cittadini dalle ore 20 di questa sera, sabato 3 gennaio, fino alle ore 8 del 7 gennaio.

Il servizio si attiva chiamando il numero unico nazionale 116 117 a cui risponde la Centrale Operativa Regionale che inoltra le chiamate in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata.

I medici di Continuità Assistenziale forniscono un servizio per tutte quelle situazioni di malattia che non possono essere rinviate al proprio medico curante, offrono un consiglio telefonico se la problematica può essere risolvibile in questo modo, oppure invitano il paziente a raggiungere la sede della Continuità Assistenziale per una valutazione ambulatoriale. I medici di Continuità Assistenziale, se lo ritengono necessario, possono effettuare una visita a domicilio, o attivare il Servizio di Emergenza Urgenza.

Per tutto il periodo invernale, sempre attraverso la Continuità Assistenziale (quindi contattando il numero 116 117) i cittadini possono essere indirizzati all’Hotspot Infettivologico, un ambulatorio dedicato ai pazienti (a partire dai 6 anni d’età) con sindromi respiratorie che offre un supporto durante le ore in cui non è prevista l’attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. L’Hotspot è dotato di dispositivi diagnostici avanzati, inclusi tamponi per il rilevamento di virus influenzali, SARS-CoV-2 e Streptococco Beta Emolitico Gruppo A, oltre a strumenti di diagnostica rapida come saturimetro, Eco-Fast e Point of Care per la rilevazione dei parametri ematici. L’Hotspot di Asst Lariana è nella sede della Continuità Assistenziale a Como, in via Napoleona (ingresso da via Colonna).

Rientra nell’ambito dei servizi territoriali, infine, anche l’ambulatorio pediatrico territoriale, attivo i sabati non festivi nella Casa di Comunità a Cantù, in via Domea, 4.

Destinatari dell’attività: tutti i minori residenti/domiciliati nel territorio provinciale di competenza di Asst Lariana; Operatività: tutti i sabati non festivi; Modalità di accesso: i genitori, tra le 8 e le 18 del sabato, chiamano il numero unico 116 117 e viene redatta una prima scheda informativa. La famiglia viene poi ricontattata dal personale della Centrale Operativa Territoriale del Distretto di Cantù-Mariano Comense che, se necessario, fissa un appuntamento con un pediatra per il pomeriggio (tra le 14 e le 19) nell’apposito ambulatorio della Casa di Comunità. Nell’attività il medico è coadiuvato da personale di Asst Lariana (infermieri esperti nella gestione di pazienti pediatrici). Una volta saturata l’agenda, le telefonate al numero 116 117 sono dirottate automaticamente dalla centrale telefonica di Areu alla sede di Continuità Assistenziale di competenza territoriale.