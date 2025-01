“La prima impressione sui saldi è buona, oggi c’è un buon afflusso di persone interessate a scoprire quali sono le percentuali di sconto e le novità che proponiamo per questa stagione di saldi invernali”, commenta Elena Genesoni, vicepresidente di Confcommercio Como.

Al via oggi a Como e in tutta la Lombardia i saldi invernali. Il periodo dei ribassi proseguirà fino al 4 marzo. Sin dall’apertura dei negozi, oggi sono in molti i clienti ad aver raggiunto il centro storico per poter compiere i primi acquisti. Almeno il primo giorno di vendite fa sorridere i negozianti, in attesa di scoprire come proseguiranno nelle prossime settimane. Intanto, tra Black Friday e promozioni in corso durante l’anno, ci si chiede se i saldi abbiano ancora senso.

“È vero che ci sono sempre sconti e promozioni durante tutto l’anno -continua Genesoni- ma i saldi hanno sempre un certo appeal sul pubblico e quindi molti aspettano sempre questo momento per fare i veri affari”

“Le vendite online si combattono con qualità e gentilezza”

Senza dimenticare la concorrenza -spietata- delle vendite online. “È molto difficile combattere la concorrenza sul web perché sicuramente sono colossi che hanno la possibilità di effettuare sconti e promozioni tutto l’anno cosa che i commercianti locali non possono fare. Per questo secondo me il commerciante deve puntare sull’ottimo servizio e sulla qualità, questo fa sicuramente la differenza, e sul web non si può trovare cortesia, gentilezza e disponibilità”, conclude Elena Genesoni.