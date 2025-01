Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri per un incidente verificatosi sull’autostrada A9, subito dopo la galleria Quarcino, in direzione Milano. Due i veicoli coinvolti nello scontro poco dopo le 18:30. Giunti sul posto i pompieri, un ragazzo di 24 anni era già affidato alle cure del personale sanitario, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Questa mattina, poco dopo le 9:30, a Grandate si è verificato un altro incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli, un 31enne è stato soccorso dagli operatori del 118 in codice giallo, indice di media gravità. Impegnati sul posto i carabinieri di Cantù.