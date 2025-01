Giro di boa del campionato di serie A2. La Pallacanestro Cantù vira a due punti di distacco dalla capolista Rimini, alla pari con Udine. E proprio Udine, con questa graduatoria, sarà l’avversaria dei brianzoli nella final four di Coppa Italia. L’altra sfida sarà tra Rimini e Cividale.

Nell’ultima gara di andata al PalaDesio i brianzoli hanno superato per 69-60 Nardò. Questo, al termine, il commento dell’allenatore Nicola Brienza. “Sono molto contento di questa vittoria perché avevo chiesto alla squadra di provare a fare una prestazione superlativa in difesa e per diversi tratti della gara ci siamo riusciti. Tutti hanno portato il loro mattoncino, ma voglio spendere due parole su Piccoli e Riismaa, che hanno dato il segnale agli altri compagni, che poi sono stati bravi a fare altrettanto, sul tipo di partita avremmo dovuto fare. Con questo incontro finiamo il girone di andata a due punti dalla prima; adesso abbiamo il ritorno per lottare come dei pazzi per i nostri obiettivi”.

Risultati 19esima giornata

Valtur Brindisi-Libertas Livorno 1947 80-75

Tezenis Verona-Assigeco Piacenza 78-70

Acqua S.Bernardo Cantù-Nardò Basket 69-60

Elachem Vigevano 1955-Reale Mutua Torino 82-74

Gesteco Cividale-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 97-86

Ferraroni Juvi Cremona-RivieraBanca Basket Rimini 70-87

Unieuro Forlì-Real Sebastiani Rieti 64-65

Wegreenit Urania Milano-Sella Cento 84-81 d. 1 t.s.

Flats Service Fortitudo Bologna-Apu Old Wild West Udine 87-81

Gruppo Mascio Orzinuovi-Avellino Basket 81-84

Classifica

RivieraBanca Basket Rimini 30

Apu Old Wild West Udine 28

Acqua S.Bernardo Cantù 28

Gesteco Cividale 26

Real Sebastiani Rieti 24

Wegreenit Urania Milano 24

Tezenis Verona 24

Unieuro Forlì 22

Avellino Basket 22

Flats Service Fortitudo Bologna 20

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 18

Gruppo Mascio Orzinuovi 18

Valtur Brindisi 16

Reale Mutua Torino 14

Libertas Livorno 1947 14

Ferraroni Juvi Cremona 14

Elachem Vigevano 1955 12

Sella Cento 10

Nardò Basket 10

Assigeco Piacenza 6

Prossimo turno, 20esima giornata



11/01/2025 20:30 Avellino Basket-UCC Assigeco Piacenza

11/01/2025 20:30 Flats Service Fortitudo Bologna-Ferraroni Juvi Cremona

11/01/2025 21:00 Real Sebastiani Rieti-Wegreenit Urania Milano

12/01/2025 17:00 Reale Mutua Torino-HDL Nardò Basket

12/01/2025 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù-Gruppo Mascio Orzinuovi

12/01/2025 18:00 Apu Old Wild West Udine-Tezenis Verona

12/01/2025 18:00 Sella Cento-RivieraBanca Basket Rimini

12/01/2025 18:00 Unieuro Forlì-UEB Gesteco Cividale

12/01/2025 18:00 Libertas Livorno 1947-Elachem Vigevano 1955

12/01/2025 18:00 Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Valtur Brindisi