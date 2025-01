Come da previsioni la giornata dell’Epifania sul Lario è all’insegna del maltempo, con cielo coperto e piogge diffuse su tutto il territorio. Il miglioramento, con qualche schiarita, è atteso nel pomeriggio di domani, martedì. Anche mercoledì è atteso il sole, con nebbia in Valpadana. Ma sarà una breve tregua – come specifica il sito 3BMeteo – Tra la sera di mercoledì e la giornata di giovedì è atteso il passaggio di un secondo fronte instabile, che causerà nuove piogge un po’ su tutta la regione e nevicate in montagna. Clima invernale, ma con valori termici leggermente superiori alle medie del periodo. Venerdì un campo di alte pressioni abbraccerà la Lombardia garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale.