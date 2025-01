Aumentano i ricoveri per patologie influenzali soprattutto tra pazienti fragili, anziani e con patologie pregresse. Asst Lariana si è riorganizzata per far fronte all’aumento dei pazienti. Oggi, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, è stato necessario rinviare due interventi programmati di Chirurgia Maxillo Facciale. L’aumento di pazienti con necessità di ricovero in area medica, infatti, ha costretto a usare anche posti letto normalmente dedicati a pazienti chirurgici. Negli ospedali, tale riorganizzazione è una prassi consueta durante i mesi invernali, in concomitanza con l’influenza. Gli interventi rinviati, fanno sapere da Asst Lariana, saranno riprogrammati quanto prima.

Per tutto il periodo invernale, attraverso la Continuità Assistenziale (cioè contattando il numero 116 117), i cittadini possono essere indirizzati all’Hotspot Infettivologico, un ambulatorio dedicato ai pazienti con malattie respiratorie che offre un supporto nelle ore in cui i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta non sono in servizio. L’Hotspot di Asst Lariana è dotato di dispositivi diagnostici avanzati ed è attivo nella sede della Continuità Assistenziale a Como, in via Napoleona.

Dal 14 ottobre a oggi l’influenza ha messo a letto circa 5 milioni di italiani. Un ceppo particolarmente virulento che ha colpito giovani e meno giovani, con effetti forti e persistenti che a molti hanno persino rovinato le feste natalizie: dolori muscolari e ossei, cefalee, tosse, stanchezza e febbre alta sono tra i sintomi più comuni. Nell’ultima settimana di dicembre, i casi di influenza hanno registrato una leggera flessione, complice la chiusura delle scuole, ma con il 2025 la situazione ha già subito un cambio di rotta. Il picco è atteso per metà gennaio.