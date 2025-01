Primo acquisto ufficiale del Como al mercato di gennaio. La società lariana ha ingaggiato il portiere Jean Butez, giunto dal Royal Antwerp Fc con un accordo triennale. L’estremo difensore, 29 anni, è nato a Lille, in Francia. Butez ha iniziato la sua carriera calcistica con l’Fc Merris prima di entrare nelle giovanili del Lille nel 2003. Si è poi trasferito al Royal Excel Mouscron prima di firmare con i belgi del Royal Antwerp nel 2020.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha commentato: “La solidità di Jean e la sua leadership sono qualità che gioveranno molto alla squadra. La sua esperienza lo rende una risorsa preziosa nel percorso di rafforzamento della nostra rosa”.

“Sono felicissimo di unirmi al Como 1907 – ha spiegato Butez – Per me è un sogno poter venire a giocare in Italia. Dopo aver militato per alcuni anni in Belgio e aver vinto una storica doppietta con il mio precedente club, il Royal Antwerpen, sento che entrare in questo storico club è un grande passo avanti per me. È un progetto in cui mi vedo crescere nei prossimi anni. Sono anche molto felice di poter scoprire una parte così bella dell’Italia con la mia famiglia, mia moglie e i miei due figli di uno e tre anni. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e i tifosi; credo che sarà una grande avventura insieme”.