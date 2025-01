Vandali ancora una volta in azione a Como. Armati di bombolette spray hanno imbrattato con scritte pro Palestina, ma non solo, la biglietteria della navigazione del lungolago. Edificio realizzato nell’ambito della nuova passeggiata. Le scritte verdi sono ben evidenti e oltre al riferimento al conflitto in Medio Oriente si legge una netta presa di posizione, seppur in inglese ma ben comprensibile a chi legge, rispetto all’ondata di turismo che ha coinvolto Como negli ultimi anni. Non a caso è stato scelto un luogo altamente frequentato dai visitatori che – ormai in tutte le stagioni – si mettono in coda per poter salire su un battello o un aliscafo per raggiungere le località più note del Lario.

Insomma il lungolago, ormai quasi concluso dopo l’infinito cantiere delle paratie, non trova pace e ora finisce anche nel mirino dei vandali.

Cantiere paratie: da domani al 17 gennaio lavori e carreggiata ridotta



Intanto, sul fronte dei lavori, il Comune di Como, attraverso un’ordinanza, annuncia – di nuovo – che a fino al 17 gennaio, per consentire il completamento delle fondazioni delle barriere, è prevista la chiusura temporanea al transito di Lungo Lario Trento di una corsia di marcia nel tratto compreso tra piazza Cavour e viale Cavallotti, secondo l’avanzare dell’intervento per tre ore al giorno. In quel punto la strada è a tre corsie (due destinate alle auto e una riservata ai bus) ad essere interessata dalle opere sarà quella a ridosso del lago vicino al marciapiede in direzione di viale Rosselli. Le auto potranno utilizzare la corsia più a sinistra mentre i pedoni saranno indirizzati sul marciapiede opposto. Gli interventi potranno causare disagi al traffico ma le fasce orarie interessate non sono quelle di punta. Si potrà lavorare tra le 9 e le 12 e tra le 13 e le 16. Nell’ordinanza si precisa, inoltre, che a partire dal 20 gennaio nello stesso tratto si lavorerà anche per la realizzazione di opere di arredo del lungolago.