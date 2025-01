Una situazione comprensibile, dopo la separazione ufficializzata nel 2024. Villa Matilda, la villa sul Lario dell’influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez, sarebbe stata venduta a un cittadino inglese per una cifra vicina agli 11 milioni. La notizia è stata data nel programma del giornalista Gabriele Parpiglia a radio Rtl 102.5. La dimora di Pognana Lario era stata messa in vendita subito dopo la separazione della coppia. L’acquisto era stato nel 2022 per 5 milioni di euro; dopo un elaborato intervento di restauro il valore è notevolmente cresciuto. Numerose le foto pubblicate in questi anni a Pognana dall’ormai ex coppia, che è sempre stata legata al Lago di Como, luogo che ha segnato molti momenti della loro storia, ormai conclusa. La vendita è stata gestita dalla prestigiosa “Lionard Luxury Real Estate”.