A Chiasso aumentano gli abitanti nel 2024. Va detto una crescita lieve e dovuta soprattutto ai dimoranti, cioè gli stranieri che decidono di trasferirsi temporaneamente per motivi di lavoro. Complessivamente alla fine dello scorso anno la popolazione del comune di confine ammontava a 7.784 persone. (Erano 7.738 alla fine del 2023).

In diminuzione le nascite (passate in un anno da 51 a 37), sul fronte dei decessi sono stati 115 (in calo di 12).

Mentre registra un aumento il dato dei matrimoni sono stati 29, 10 in più in confronto al dato di fine 2023 quando erano 19.

Il Comune di Chiasso conferma per il 2024 la tendenza all’aumento, seppur leggero, per quanto riguarda il numero di abitanti: la popolazione ha raggiunto – come detto – quota 7.784 con un aumento nell’ordine della cinquantina di residenti, 46 per la precisione, comunque un dato non trascurabile se si pensa che a fine 2023 – pur segnando un’inversione di tendenza dopo anni di segno “meno” – erano appena 9 in più.

Per quanto riguarda alcuni dati nel dettaglio, fra i domiciliati si ripropone nei termini dell’anno precedente il calo dei Ticinesi, con il totale che si attesta a 1.837 (-68 rispetto al 2023). Alla fine dello scorso anno Chiasso contava 1.785 stranieri abitanti, in calo di 13 rispetto a fine 2023.

I dati relativi ai dimoranti fanno registrare per contro alcuni aumenti, che incidono sul numero complessivo: il totale è passato da 1.638 a fine 2023 a 1.823 alla fine dello scorso anno, soprattutto influenzato dalla crescita della cifra che riguarda i permessi “B” relativi a chi intende stabilirsi temporaneamente in Svizzera per lavoro (1320, +104) e “S” “per persone bisognose di protezione” (295, +83).