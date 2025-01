Trovato in possesso di più di 50 grammi di stupefacenti tra cocaina, eroina e hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, un marocchino di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo è stato bloccato durante un’operazione di contrasto allo spaccio nei boschi, nella zona di Carbusate, ad Alzate Brianza. In azione i carabinieri di Cantù con i colleghi dello squadrone cacciatori Puglia. Controlli analoghi anche nella zona di Cadorago, dove sono stati sorpresi due marocchini di 50 e 25 anni, denunciati per la violazione delle norme sull’immigrazione.