Il 2025 si apre per il cardinale Oscar Cantoni con la quattordicesima visita pastorale. “Un cammino iniziato un anno fa con il Vicariato di Tirano – commenta il vescovo di Como – Sono rimasto colpito dall’accoglienza sempre gioiosa e dalle tante testimonianze di fede che ho raccolto in questi mesi. Non mancano problemi e preoccupazioni, ma siamo una Chiesa in cammino”, ribadisce il cardinale, che da domani al 12 gennaio sarà accolto dal Vicariato di Como centro, il più grande della diocesi con 40mila abitanti e 16 parrocchie, di cui 11 riunite in 5 comunità pastorali. Presenti una cinquantina di sacerdoti, 15 realtà di vita consacrata femminile e decine di associazioni e movimenti in cui si incarna l’operato del laicato.

«Sarà certamente un’esperienza di fraternità – dichiara il vicario foraneo, monsignor Fausto Sangiani -: ascolteremo le indicazioni che ci arriveranno dal vescovo. Il desiderio vivo è quello di creare una rete in cui parrocchie e comunità imparino a collaborare sempre di più e in tutti gli ambiti».

La visita pastorale partirà domani alle 21 dalla chiesa di San Giuseppe, con la celebrazione di accoglienza e apertura.

Venerdì 10 gennaio sono previsti due momenti: alle 9.30, a San Bartolomeo, l’incontro con il clero; alle 16, al Monastero della Visitazione, l’incontro con la Vita consacrata femminile.

Sabato alle 9.30, all’Auditorium del Collegio Gallio, l’incontro con i collaboratori pastorali, mentre alle 19, all’oratorio di Sant’Orsola, la serata con gli adolescenti.

Domenica giornata conclusiva: alle 8 il vescovo farà visita agli ospiti e ai volontari del dormitorio di via Borgovico; alle 10, a Sant’Abbondio, è in programma il dialogo con gli universitari e i giovani della città; alle 15, al santuario del Sacro Cuore, la celebrazione eucaristica comunitaria e infine alle 16.30, all’Auditorium Don Guanella, l’incontro dedicato al mondo della carità.