Scoperto a rubare due bottiglie di whisky al supermercato in via Carloni a Como, un 21enne salvadoregno ha minacciato e spintonato l’addetto alla sicurezza per poi scappare. Rintracciato e bloccato dagli agenti della polizia di Stato il giovane, residente a Fino Mornasco e già accusato in precedenza di reati analoghi è stato arrestato per rapina impropria.

L’episodio nel pomeriggio di ieri all’Esselunga. Il 21enne è stato notato mentre prendeva le bottiglie di alcolici dagli scaffali e le nascondeva sotto il giubbotto. La guardia addetta alla sicurezza si è avvicinato per bloccarlo e ha avvisato le forze dell’ordine. Il sospetto ladro ha però reagito, minacciando in modo violento il vigilantes e poi spintonandolo per fuggire, allontanandosi in direzione dell’Ippocastano.

In via Carloni sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como. Raccolta la testimonianza dell’addetto alla sicurezza del supermercato e la descrizione dettagliata del sospettato, i poliziotti hanno avviato le ricerche. L’uomo è stato individuato in pochi minuti nella zona dell’Ippocastano.

E’ stato bloccato e portato in questura. Gli agenti hanno accertato che il 21enne, regolare in Italia, aveva numerose accuse precedenti. E’ stato quindi arrestato e accusato di rapina impropria.