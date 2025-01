Un’auto in fiamme nella notte a Cermenate, si indaga per la probabile origine dolosa del rogo. L’incendio alla vettura si è scatenato verso mezzanotte e mezza, tempestivo l’intervento sul posto dei vigili del fuoco. Il veicolo si trovava in sosta all’interno di un parcheggio in via Risorgimento all’altezza dell’incrocio tra la strada Provinciale e la Statale 35. Il fumo e le fiamme sprigionate dal mezzo ha danneggiato anche un’altra vettura.

Nessuna persona è stata coinvolta dall’accaduto, che con tutta probabilità ha origine dolosa. In corso le indagini da parte dei carabinieri di Cantù per risalire al responsabile.

Cermenate, auto in fiamme nella notte