L’analisi del 2024 realizzata dal servizio meteorologico di ARPA Lombardia, ha registrato quello appena trascorso come uno tra gli anni più caldi e piovosi dal 1991 della regione, attestandosi al terzo posto per le temperature e al secondo per le precipitazioni. Una conclusione che si sposa perfettamente anche per la provincia di Como.

In linea con la tendenza regionale il periodo più caldo e i picchi di temperature più elevate -tra i 37 e i 39 gradi- sono stati raggiunti nel mese di agosto, come evidenziano i dati relativi al territorio comasco, che, così come per quello lecchese, si rifanno alla stazione di Varese, riferimento per analisi climatologiche di lungo periodo per l‘area prealpina.

La temperatura media registrata lo scorso anno è superiore di +1,2 °C nel confronto con il periodo 1991-2020, ma lievemente inferiore rispetto al +1,5°C raggiunto dalla regione.

Per le precipitazioni che sebbene siano in linea con il valore lombardo che raggiunge un anomalo +47%, quello registrato nell’area prealpina è leggermente superiore. Nel Comasco sono stati ben 106 i giorni di pioggia.

Nella città di Como sono caduti in un anno 1829.4 mm di pioggia. Il giorno più piovoso è stato il 15 maggio, in 24 ore sono scesi dal cielo ben 83,8 mm d’acqua.