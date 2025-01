Una coltellata al viso, il ferito portato in codice rosso all’ospedale e la fuga del suo aggressore. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Como per risalire al 27enne pakistano che ieri sera – attorno alle 20 – ha colpito un connazionale 50enne alla mensa di solidarietà di via Don Guanella in città, dove erano entrambi ospiti. Il ferito era stato trasferito d’urgenza al vicino ospedale Valduce, da quanto è emerso la coltellata sferrata non ha raggiunto la gola, come inizialmente si pensava, ma il viso e le condizioni sono poi apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento. L’aggressione sarebbe scaturita da una lite, pare per futili motivi, in pochi istanti è comparso il coltello. Una scena a cui avrebbero assistito alcuni testimoni che poi hanno ricostruito l’accaduto ai militari che, come detto, sono alla ricerca di un 27enne pakistano che è riuscito ieri sera a scappare e far perdere le proprie tracce.