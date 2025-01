Furti con scasso in abitazione: tre arresti nel Locarnese. A darne notizia il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia Città di Locarno. In manette sono finiti due 24enni -un cittadino venezuelano, un cittadino ecuadoriano-, e un 21enne cittadino cileno, tutti residenti in provincia di Milano.

I tre uomini, che si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane, sono stati fermati dagli agenti della Polizia Città di Locarno martedì 7 gennaio a Ponte Brolla. Questo grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha notato movimenti sospetti nelle vicinanze della sua abitazione ad Avegno. La perquisizione dell’auto ha permesso di trovare attrezzi da scasso e parte della refurtiva. Quest’ultima proveniente proprio da un furto con scasso in un’abitazione di Avegno.

Le ipotesi di reato, furto con scasso ma non solo

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto con scasso, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. Il 24enne ecuadoriano deve pure rispondere di infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale (guida senza autorizzazione).