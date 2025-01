Da Marbella a Roma. Il Como ha raggiunto la capitale direttamente dall’Andalusia, dove si è allenato negli scorsi giorni. Lariani in campo venerdì sera alle 20.45 allo stadio Olimpico contro la Lazio, nella gara che apre ufficialmente il girone di ritorno di serie A. Arbitra Paride Tremolada di Monza, lo stesso direttore del match vinto a Bergamo dai lariani contro l’Atalanta. Padroni di casa in campo con una maglia speciale per celebrare 125 dalla fondazione del club biancoceleste.

Azzurri poi attesi dal recupero con il Milan, una delle sfide più attese della stagione, che andrà in scena alle 18.30 di martedì allo stadio Sinigaglia.

Mister Cesc Fabregas a Roma avrà a disposizione anche gli ultimi due acquisti, il portiere Jean Butez e l’esterno spagnolo-senegalese Assan Diao. Entrambi si sono già allenati con il resto della squadra nel recente ritiro di Marbella. Non ci saranno invece Edoardo Goldaniga, squalificato, e il centrocampista Sergi Roberto, non ancora al meglio. Ovviamente fuori causa anche il lungodegente Maxi Perrone, che però è in recupero e presto potrebbe tornare a tempo pieno. Nella Lazio mancheranno Castellanos, Gila e Zaccagni (squalificati), oltre agli infortunati Vecino, Patric e Pedro.

“Mi aspetto una partita dura – ha detto alla vigilia Cesc Fabregas, allenatore del Como – Giocare all’Olimpico è sempre una sfida con molta pressione extra. Noi vogliamo affrontare la gara con coraggio e personalità, giocando come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l’Inter. Penso che approcciare ogni avversario puntando a vincere la partita debba essere il nostro segno distintivo. Poi sarà il risultato o la nostra prestazione generale a dirci come è andata”.