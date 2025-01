Si chiama “Diamo spazio alle parole” l’iniziativa dedicata alla riattivazione delle comunità locali con l’obiettivo di coinvolgere ragazzi e ragazze in percorsi di crescita, inclusione e partecipazione. Il progetto, presentato oggi a Villa Ferranti, presso la biblioteca di Figino Serenza, è finanziato dalla Fondazione Cariplo di Milano nell’ambito del Bando Porte Aperte 2024.

L’iniziativa nasce dalla necessità di offrire ai più giovani spazi stimolanti e di crescita, promuovendo attività sociali, culturali ed educative. “Diamo spazio alle parole” è l’occasione per creare reti di supporto, scambio e apprendimento, per potenziare le competenze relazionali e creative di preadolescenti e adolescenti che si trovano ad affrontare un delicato percorso di crescita e cambiamento. L’intento, inoltre, è di contrastare fenomeni di disagio giovanile come isolamento ed esclusione sociale, aprendo e riqualificando gli spazi degli oratori di Figino Serenza, Novedrate, Carimate e Montesolaro.

Si tratta di un progetto che mira a costruire un futuro migliore per le giovani generazioni, favorendo il senso di comunità e di responsabilità. L’iniziativa – che promuove opportunità di incontro e di confronto – garantirà quindi molteplici benefici non soltanto per i ragazzi chiamati in prima persona a partecipare al progetto, ma anche per gli adulti e tutto il territorio nel suo complesso.