(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Un impulso perturbato interesserà nel corso della giornata di domani le regioni centro-meridionali, con precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse, anche a carattere temporalesco, e prime nevicate sui settori appenninici. Domenica 12 gennaio, persistenza del maltempo al Sud, con nevicate sino a quote collinari e venti da nord-est in rinforzo. Le temperature saranno in generale calo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di domani, sabato 11 gennaio, precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, in estensione ad Abruzzo, Molise e Puglia, specie sui settori interni. Attese, inoltre, nevicate diffuse dalla sera di sabato 11 gennaio a partire da 400-600 metri su Campania, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo moderati. Quindi per la giornata di domani, sabato 11 gennaio, allerta gialla in Campania, Molise, Puglia, sul Lazio centro-meridionale, sui settori meridionali dell’Abruzzo, su gran parte della Basilicata e sui settori tirrenici settentrionali della Calabria. (ANSA).