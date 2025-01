Nessun evento natalizio legato al circo quest’anno a Como. Dopo un comunicato diffuso lo scorso 17 dicembre dall’Ente Nazionale Circhi, che aveva espresso “sconcerto e disappunto per la gestione inefficace e tardiva dell’amministrazione comunale di Como riguardo alla concessione degli spazi per l’istallazione dei circhi equestri durante le festività natalizie” a causa di “un processo di assegnazione caratterizzato da una serie di inadempimenti e ritardi che hanno ostacolato gravemente l’organizzazione degli spettacoli”, il consigliere di Svolta Civica Vittorio Nessi ha depositato un’interrogazione sul tema rivolta al sindaco Alessandro Rapinese.

Nel documento Nessi ha ricostruito cronologicamente la vicenda. Ai diversi circhi sorteggiati sarebbero stati messi a disposizione pochi giorni per presentare la documentazione necessaria e tutti avrebbero rinunciato.

Il consigliere di Svolta civica chiede dunque “se la giunta intenda prendere decisioni affinché per il futuro le procedure di assegnazione per l’istallazione del circo nel periodo natalizio avvengano con adeguato anticipo, senza ritardi nella procedura e consentendo per tempo agli interessati di predisporre la documentazione necessaria”.