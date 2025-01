Pareggio fra Lario e Como allo stadio Olimpico. La gara è terminata 1-1. Alla rete del vantaggio realizzata dal laziale Boulaye Dia al 34′ del primo tempo ha risposto il bomber Patrick Cutrone al 72′, ben imbeccato da Gabriel Strefezza. Lariani in apprensione per un brutto infortunio al talento Nico Paz, colpito con una entrata molto pesante dal difensore biancoceleste Samuel Gigot. “La sua caviglia è molto gonfia; attendiamo gli esami” ha detto alla fine l’allenatore azzurro Cesc Fabregas. Da valutare anche le condizioni di Alberto Moreno, pure uscito per un infortunio.

Per il Como, in ogni caso, una nuova prestazione autorevole, con una serie di occasioni non andate a buon fine. Esordio nel complesso positivo per i nuovi acquisti, con il portiere Jean Butez, schierato titolare, e Assane Diao, entrato al 20′ del primo tempo al posto di Nico Paz.

Nessuna pausa per gli azzurri, che presto torneranno in campo: appuntamento martedì sera alle 18.30 allo stadio Sinigaglia per la sfida contro il Milan, recupero della gara saltata lo scorso weekend, con i rossoneri impegnati nella Supercoppa in Arabia Saudita. L’unica certezza è il ritorno del difensore Edoardo Goldaniga, che a Roma non ha giocato causa squalifica per somma di ammonizioni.