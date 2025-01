Prende il via il girone di ritorno della Pallacanestro Cantù in serie A2. Appuntamento alle 18 di domani, quando i brianzoli ospiteranno a Desio i bresciani dell’Orzinuovi. Un avversario che, pur occupando la dodicesima posizione nella classifica del campionato, si è già rivelato particolarmente insidioso per Cantù in questa stagione.

La squadra ospite in questo torneo ha stravolto più volte il proprio assetto. Il cambiamento più significativo è stato sicuramente quello in panchina, con Franco Ciani che, nel mese di dicembre, è stato sollevato dall’incarico e sostituito dal suo vice Simone Bianchi.

“Iniziamo il girone di ritorno contro Orzinuovi, con cui abbiamo perso due volte in questa stagione tra campionato e Supercoppa. La prima grande motivazione è di invertire questa tendenza e c’è quindi grande voglia di rivalsa” ha detto alla vigilia Nicola Brienza, tecnico dell’Acqua S.Bernardo. “Oltre a questo aspetto puramente di sfida, c’è poi quello tecnico. Orzinuovi arriva da un paio di settimane con tanti cambiamenti. Troveremo quindi una squadra ovviamente diversa da quella che abbiamo sfidato a inizio campionato, ma che ha anche già dimostrato di essere molto competitiva anche con questo nuovo assetto con giocatori importanti e di grande qualità”.

Nella formazione canturina ci sarà il nuovo acquisto Leonardo Okeke, centro nato nel 2003, alto 213 centimetri. Il suo tesseramento è stato ufficializzato nelle scorse ore. “Ringrazio la società per questa opportunità. Sono felicissimo di giocare in un club storico, che ha vinto tanto, e con un grande allenatore come coach Nicola Brienza – ha spiegato Leonardo Okeke – Non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai miei compagni. Darò il 100% per raggiungere il nostro obiettivo”.