Giornata conclusiva domani per la quattordicesima visita pastorale del cardinale Oscar Cantoni, che questa settimana è stato accolto dal Vicariato di Como centro. La visita si è aperta giovedì sera con la preghiera nella chiesa di San Giuseppe. “Non un’occasione per fare rendicontazione, – ha detto il vescovo di Como – ma un momento per guardarsi negli occhi e scoprirsi famiglia”. Dal cardinale l’invito a riscoprire tre atteggiamenti: «vicinanza, compassione, tenerezza».

Venerdì il cardinale ha proseguito la visita incontrando al mattino i sacerdoti e, nel pomeriggio, le rappresentanti della vita religiosa femminile della città. Questa mattina, all’Auditorium del Collegio Gallio, l’assemblea con gli operatori pastorali. Un dialogo approfondito sulle caratteristiche del Vicariato e i desideri per il futuro. In serata, all’oratorio di Sant’Orsola, l’incontro con gli adolescenti e i ragazzi della scuola educatori.

Ricco il programma della giornata conclusiva di domani. Il primo appuntamento sarà con gli operatori e gli ospiti del dormitorio di via Borgovico. Alle 10, a Sant’Abbondio, è in programma il dialogo con gli universitari e i giovani della città; alle 15, al santuario del Sacro Cuore, la celebrazione eucaristica comunitaria e infine alle 16.30, all’Auditorium Don Guanella, l’incontro dedicato al mondo della carità.